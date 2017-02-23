Адвокат: Суд может отменить приговор Чудновец 8 марта

Оптимистичный прогноз связан с кассационным представлением на приговор, которое внес в Верховный суд заместитель Генерального прокурора.

«Конец срока Чудновец — 7 апреля. Я надеюсь, что судья Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ передаст представление прокуратуры и вторую кассационную жалобу защиты в президиум Курганского облсуда очень быстро. А суд сможет пересмотреть и отменить приговор до 8 марта и признать за ней право на реабилитацию, освободив Евгению накануне праздника», — рассказал адвокат Алексей Бушмаков «Интерфаксу».

Напомним, история началась летом 2016 года. В детском лагере в Курганской области вожатые сняли на телефон несколько роликов с обнаженным ребенком, который доставлял им хлопоты. Потом вожатая потеряла сотовый, видео из которого в конечном счете оказалась в Сети, где попалось на глаза Евгении. Возмущенная Чудновец — работница детского сада — поделилась записью, чтобы помочь наказать виновников унижения ребенка.

Видеоролик стал основанием для возбуждения уголовного дела против вожатых: одного осудили на три года, другого — на шесть лет.

На этом, как известно дело не закончилось: сделанные правоохранителями скриншоты спустя год легли в основу уголовного дела уже против самой Евгении.

8 ноября 2016 года Катайский районный суд признал ее виновной в распространении детского порнографического контента (статья 242.1, часть 2 УК РФ) и приговорил к шести месяцам колонии. Позднее Курганский облсуд смягчил наказание до пяти месяцев.

На данный момент заместитель Генпрокурора Леонид Коржинек просит Верховный суд отменить приговор работнице детсада. «Поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — сообщает официальный сайт инстанции.