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16:00 (мск), источник: ТАСС

Кадыров осудил попытки героизации Сталина

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина. Такое мнение он высказал на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

В Чечне в четверг вспоминают жертв депортации чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года.

«23 февраля 1944 года чеченский народ был погружен в вагоны для перевозки скота и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии, — написал он. — Тысячи и тысячи чеченцев защищали Кавказ, Сталинград, Москву, прорывали блокаду Ленинграда, брали Кенигсберг и Берлин, освобождали Варшаву, Киев, Прагу и Вену. В благодарность за это Сталин расправился с чеченским народом».

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«Тем, кто и сегодня стремится героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек. Это они победили фашизм, а не Сталин!» — заявил глава республики.

23 февраля 1944 года представители чеченского и ингушского народов в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию. Сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда в дороге и в 13-летней ссылке от голода, холода и болезней погибла треть высланных.

Накануне депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий запрет увековечивать память Сталина на территории региона. Законом предусматривается запрет не только на установку памятников, бюстов Сталину и на присвоение его имени городам, селам и улицам, но и публичное оправдание, одобрение его деятельности, в том числе путем размещения его изображений в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности и деяний.

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