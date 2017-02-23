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21:04 (мск), источник: АиФ Омск

На Соборной площади Омска прошёл смотр войск омского гарнизона

Традиционный смотр посвящён Дню защитника Отечества.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества на Соборной площади прошел ставший традиционным смотр войск омского гарнизона.

Ровно в полдень парад начался с марша роты почётного караула Омского автобронетанкового инженерного института Министерства обороны РФ. Вслед за ними по площади проследовали военнослужащие Отдельной эскадрильи Военно-Воздушных Сил РФ, кадеты Омского кадетского военного корпуса ВДВ РФ. Парад войск Омского гарнизона продолжил учебный центр Воздушно-десантных войск России.

Таксе в смотре участвовал личный состав 48-й отдельной железнодорожной бригады Минобороны России, военнослужащие учебного центра Национальной гвардии РФ, сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области. Завершили парад слушатели Омского института водного транспорта. Каждое подразделение показало отличную строевую подготовку, слаженность и выучку.

Затем начальник Омского гарнизона Игорь Афонин дал команду на прохождение войск с песней. По итогам смотра-конкурса солдатской песни лучшим признано подразделение Омского автобронетанкового инженерного института. Победителям был вручен переходящий кубок губернатора Омской области, сообщили в правительстве Омской области.

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