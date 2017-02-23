На Соборной площади Омска прошёл смотр войск омского гарнизона
Традиционный смотр посвящён Дню защитника Отечества.
Традиционный смотр посвящён Дню защитника Отечества.
Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества на Соборной площади прошел ставший традиционным смотр войск омского гарнизона.
Ровно в полдень парад начался с марша роты почётного караула Омского автобронетанкового инженерного института Министерства обороны РФ. Вслед за ними по площади проследовали военнослужащие Отдельной эскадрильи
Таксе в смотре участвовал личный состав 48-й отдельной железнодорожной бригады Минобороны России, военнослужащие учебного центра Национальной гвардии РФ, сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области. Завершили парад слушатели Омского института водного транспорта. Каждое подразделение показало отличную строевую подготовку, слаженность и выучку.
Затем начальник Омского гарнизона Игорь Афонин дал команду на прохождение войск с песней. По итогам