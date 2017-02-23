Сочинский ветеран прыгнул с высоты 207 метров

Свой прыжок ветеран труда, 87-летний Борис Графов, посвятил Дню защитника Отечества.

Осенью этого года пенсионер уже приходил в парк развлечений, чтобы совершить прыжок с эластичным канатом в 207 метров. Однако в качестве разминки он совершил прыжок с высоты 69 метров.

Теперь пенсионер исполнил свою мечту и установил новый возрастной рекорд, совершив прыжок с моста на тросе длиной 207 метров.

— Прыгнул, потому что хотелось показать себя. Чтобы доказать всем и себе, что ты еще живой, — приводит пресс-служба развлекательного комплекса слова ветерана.

Свой следующий визит в парк развлечений Борис Графов запланировал на День Победы.