Сочинский ветеран прыгнул с высоты 207 метров
Борис Графов в свои 87 лет уже второй раз устанавливает рекорд с сочинском «Скайпарке».
Борис Графов в свои 87 лет уже второй раз устанавливает рекорд с сочинском «Скайпарке».
Свой прыжок ветеран труда, 87-летний Борис Графов, посвятил Дню защитника Отечества.
Осенью этого года пенсионер уже приходил в парк развлечений, чтобы совершить прыжок с эластичным канатом в 207 метров. Однако в качестве разминки он совершил прыжок с высоты 69 метров.
Теперь пенсионер исполнил свою мечту и установил новый возрастной рекорд, совершив прыжок с моста на тросе длиной 207 метров.
— Прыгнул, потому что хотелось показать себя. Чтобы доказать всем и себе, что ты еще живой, — приводит
Свой следующий визит в парк развлечений Борис Графов запланировал на День Победы.