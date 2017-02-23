В Алматы выставили на продажу шикарную яхту за 1,5 млрд тенге

На сайте «Колеса» появилось объявление о продаже почти 26-метровой яхты. Выставлена она в Алматы, а просят за нее больше 1,5 млрд тенге, сообщает NUR.KZ.

По словам владельца, яхта 2009 года выпуска и находится в отличном состоянии.

Шикарное судно достигает в длину 25,93 метров, в ширину — 6,3 метра, и оборудована всем необходимым. На зиму для яхты предусмотрен теплый эллинг.

Внутренности яхты отделаны светлым дубом с матовой отделкой, венге и корнем ореха. Все поверхности и плиты выполнены из дорогого натурального мрамора и гранита.

На яхте есть три каюты с тахтой вместо привычных стола и стульев. У кухни закрытая планировка вместо стандартной.

На яхте также есть спа-бассейн, бар и домашний кинотеатр с отличной звуковой системой.

Кроме обычных кают, присутствуют VIP-каюты и мастер-каюты.

Бытовая техника на борту премиум-класса от немецкой компании MIELE.

Причем яхта полностью растаможена в рамках таможенного союза.

За «красавицу"-яхту продавец просит 1 млрд 558 млн 916 тысяч 759 тенге.