В Алматы выставили на продажу шикарную яхту за 1,5 млрд тенге
Яхта отделана светлым дубом с матовой отделкой, венге и корнем ореха.
Яхта отделана светлым дубом с матовой отделкой, венге и корнем ореха.
На сайте «Колеса» появилось объявление о продаже почти 26-метровой яхты. Выставлена она в Алматы, а просят за нее больше 1,5 млрд тенге, сообщает NUR.KZ.
По словам владельца, яхта 2009 года выпуска и находится в отличном состоянии.
Шикарное судно достигает в длину 25,93 метров, в ширину — 6,3 метра, и оборудована всем необходимым. На зиму для яхты предусмотрен теплый эллинг.
Внутренности яхты отделаны светлым дубом с матовой отделкой, венге и корнем ореха. Все поверхности и плиты выполнены из дорогого натурального мрамора и гранита.
На яхте есть три каюты с тахтой вместо привычных стола и стульев. У кухни закрытая планировка вместо стандартной.
На яхте также есть
Кроме обычных кают, присутствуют
Бытовая техника на борту
Причем яхта полностью растаможена в рамках таможенного союза.
За «красавицу"-яхту продавец просит 1 млрд 558 млн 916 тысяч 759 тенге.