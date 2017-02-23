Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16:28 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы выставили на продажу шикарную яхту за 1,5 млрд тенге

Яхта отделана светлым дубом с матовой отделкой, венге и корнем ореха.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

На сайте «Колеса» появилось объявление о продаже почти 26-метровой яхты. Выставлена она в Алматы, а просят за нее больше 1,5 млрд тенге, сообщает NUR.KZ.

По словам владельца, яхта 2009 года выпуска и находится в отличном состоянии.

Шикарное судно достигает в длину 25,93 метров, в ширину — 6,3 метра, и оборудована всем необходимым. На зиму для яхты предусмотрен теплый эллинг.

Внутренности яхты отделаны светлым дубом с матовой отделкой, венге и корнем ореха. Все поверхности и плиты выполнены из дорогого натурального мрамора и гранита.

На яхте есть три каюты с тахтой вместо привычных стола и стульев. У кухни закрытая планировка вместо стандартной.

На яхте также есть спа-бассейн, бар и домашний кинотеатр с отличной звуковой системой.

Кроме обычных кают, присутствуют VIP-каюты и мастер-каюты.

Бытовая техника на борту премиум-класса от немецкой компании MIELE.

Причем яхта полностью растаможена в рамках таможенного союза.

За «красавицу"-яхту продавец просит 1 млрд 558 млн 916 тысяч 759 тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сексуальная "Мисс Алматы-2015" Регина Вальтер стала мамой (фото)
В Думе прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму
Опрос: Ле Пен не удастся стать президентом Франции
На Украине возбудили дело после похищения депутата
Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина
Астронавты «поймали» корабль Dragon с помощью манипулятора
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь