Угроза снегопада и схода лавин сохранится в горах Сочи 24 февраля
Штормовое предупреждение продлено в Сочи до вечера 24 февраля.
Штормовое предупреждение продлено в Сочи до вечера 24 февраля.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в ближайшие сутки в горных районах Сочи ожидается сильный снег и сход лавин.
Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры предосторожности: воздержаться от походов в горы, не сходить с оборудованных трасс, следить за изменениями погоды.
В случае возникновения ЧС звонить с мобильного телефона на номер 010.