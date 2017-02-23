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16:50 (мск), источник: Вести Сочи

Угроза снегопада и схода лавин сохранится в горах Сочи 24 февраля

Штормовое предупреждение продлено в Сочи до вечера 24 февраля.

Источник: Вести Сочи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в ближайшие сутки в горных районах Сочи ожидается сильный снег и сход лавин.

Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры предосторожности: воздержаться от походов в горы, не сходить с оборудованных трасс, следить за изменениями погоды.

В случае возникновения ЧС звонить с мобильного телефона на номер 010.

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