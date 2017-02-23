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17:09 (мск), источник: Tengrinews

Гоняющий по ледяной реке в центре Атырау водитель возмутил горожан

Очевидцы заявили, что он каждый день проезжает по реке на большой скорости.

Источник: Tengrinews

Жители Атырау засняли на реке в центре города рискованную езду водителя, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Напротив здания областного акимата неизвестный водитель «лихачил» на замерзшей реке. По данным очевидцев, этот водитель на автомашине «Нива» почти каждый день проезжает по льду на большой скорости. Они просят полицейских разобраться и установить, правомерны ли его действия.

«Это же просто дико, в центре города такое вытворять. Он туда-сюда по несколько раз в день проезжает. За ним повторяют другие водители и тоже ездят иногда. Мало того, что это может быть нарушением правил дорожного движения, так еще и там рыбачат люди. Вдруг лед не выдержит массу автомобиля. Тогда не только водитель вместе с машиной провалится, но и находящиеся неподалеку люди», — негодуют очевидцы.

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