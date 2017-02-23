Гоняющий по ледяной реке в центре Атырау водитель возмутил горожан

Жители Атырау засняли на реке в центре города рискованную езду водителя, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Напротив здания областного акимата неизвестный водитель «лихачил» на замерзшей реке. По данным очевидцев, этот водитель на автомашине «Нива» почти каждый день проезжает по льду на большой скорости. Они просят полицейских разобраться и установить, правомерны ли его действия.