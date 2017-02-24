Воронежские автомобилисты выстроили звезду из машин к 23 февраля

Воронежские автомобилисты поучаствовали во флешмобе ко Дню Защитника Отечества. Фото машин, выстроившихся в форме звезды, появилось в группе «Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online» в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 23 февраля.

Флешмоб прошел на парковке сити-парка «Град» в Рамонском районе за два дня до праздника. Его организовала жительница Воронежа Оксана. В акции поучаствовали 50 водителей. Водителей, присоединившихся к акции, поблагодарили в группе и поздравили их с праздником.

В День всех влюбленных Оксана организовала аналогичный флешмоб: около 60 автомобилей построили фигуру в форме сердца на парковке у сити-парка «Град», на что ушло около полутора часов. За тем, как автомобилисты строили фигуру, наблюдал фотокорреспондент РИА «Воронеж» Андрей Архипов.

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