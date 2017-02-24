Воронежские автомобилисты выстроили звезду из машин к 23 февраля
В акции поучаствовали 50 водителей.
В акции поучаствовали 50 водителей.
Воронежские автомобилисты поучаствовали во флешмобе ко Дню Защитника Отечества. Фото машин, выстроившихся в форме звезды, появилось в группе «Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online» в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 23 февраля.
Флешмоб прошел на парковке
В День всех влюбленных Оксана организовала аналогичный флешмоб: около 60 автомобилей построили фигуру в форме сердца на парковке у
Контекст
Одной из самых массовых автоакций в Воронеже стал новогодний флешмоб 2013 года. На парковке у «Града» собрались более 300 машин участников. В 2014 году воронежцы выстроили из машин поздравление ко Дню победы, помогли молодому человеку сделать предложение возлюбленной, составив фразу «Выходи за меня», провели акцию к юбилею солиста группы «Сектор Газа» Юрия Клинских. Накануне нового 2017 года 65 автомобилистов выстроили на парковке у