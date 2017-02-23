На Молдову надвигаются снегопады

Если в начале прошлой недели синоптики уверяли нас, что зима закончилась и больше холодов в Молдове не будет, то сейчас Гидрометеоцентр уверен в абсолютно противоположном.

Согласно их прогнозам, уже 25 и 26 февраля ожидаются резкое похолодание до — 1 градусов и снег. Причем, продлится этот период всего день. А у же на следующей неделе нас ждет потеплеет до +17.