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18:37 (мск), источник: ТАСС

В Японии начались продажи нового романа Мураками

ТОКИО, 23 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Продажи нового романа японского писателя Харуки Мураками начались в Японии ровно в полночь по местному времени (24 февраля). Книга в двух томах получила название «Кисидантё гороси» («Убийство командора» — прим. ТАСС).

Источник: AP 2017

Сотни поклонников творчества писателя по всей стране выстроились в очередях перед книжными магазинами в ожидании старта продаж. При этом не повезло жителям северного города Саппоро, где из-за схода с рельсов грузового поезда были сорваны сроки доставки первых экземпляров книги.

Японское издательство «Синтёся» не раскрывало не только содержание, но даже внешний вид обложки романа объемом 1000 страниц. Первоначально он будет издан тиражом 1 млн экземпляров. Однако практически все критики сходятся во мнении, что тираж придется увеличивать.

Поклонники Мураками после того, как 10 января было объявлено название книги, стали активно обсуждать ее возможное содержание. Большинство из них сходится во мнении, что история будет с примесью жанра фэнтези. Кроме того, фанаты писателя считают, что слово убийство в названии, скорее всего, имеет образное значение. Другие, исходя из содержания ряда последних высказываний писателя, утверждают, что книга будет посвящена катастрофическим стихийным бедствиям, потрясшим Японию весной 2011 года.

Чтобы подогреть интерес публики к новому роману Мураками, книжные магазины и торговые центры заготовили ряд особых мероприятий. В крупной сети книжных «Киинокуния» установили табло, на которых примерно за неделю до старта продаж был запущен обратный отсчет времени.

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