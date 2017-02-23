Киевлян предупреждают о желто-зеленой воде из кранов
Будут проводить испытания тепловых сетей с целью выявления утечек теплоносителя путем применения органического красителя — флуоресцеина.
Будут проводить испытания тепловых сетей с целью выявления утечек теплоносителя путем применения органического красителя — флуоресцеина.
В Киеве с 27 февраля по 10 марта планируется проведение испытаний тепловых сетей в Днепровском и Дарницком районах с применением органического красителя.
Об этом УНИАН сообщили в
«Работы будут осуществляться с целью выявления утечек теплоносителя путем применения органического красителя — флуоресцеина. Краситель не является токсичным веществом и не вреден для организма», — уверяют в КГГА.
ООО «Евро-Реконструкция» получило на проведение указанных работ соответствующее разрешение главного управления Госпотребслужбы Украины в Киеве, говорится в сообщении.
В то же время в КГГА предупреждают, что «в результате проведения испытаний в квартирах жильцов указанных районов может наблюдаться в кранах вода