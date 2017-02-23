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22:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Обнять пруд — сотни екатеринбуржцев выступили против храма на воде

Акция прошла 23 февраля.

В Екатеринбурге сегодня, 23 февраля, прошла акция против строительства храма в акватории городского пруда. Она собрала несколько сотен человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акция не была согласована с властями, так как не подпадает под законодательство о публичных мероприятиях. У пришедших спасти городской пруд от застройки не было ни плакатов, ни флагов. Полиция не препятствовала мероприятию.

Как говорится в официальной группе «Комитет городского пруда» в социальной сети Facebook, всего акция собрала около 300 человек. При этом в разных источниках количество собравшихся называют и меньшее — порядка 150 человек. Решившие поддержать данную акцию собрались возле беседки около дома Севастьянова и прошли по набережной пруда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в акватории пруда планируется строительство храма святой Екатерины. Проект уже поддержан властями Свердловской области. Обсуждение перспектив храма на пруду сопровождается скандалами.

Противники строительства настаивают на общегородском референдуме. Впрочем, по итогам сегодняшней весьма малочисленной акции некоторые наблюдатели уверены: даже референдум не позволит уберечь пруд от застройки. Всего в Екатеринбурге проживают порядка полутора миллионов человек, а на акцию в его защиту пришло лишь около 300.

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