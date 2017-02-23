Обнять пруд — сотни екатеринбуржцев выступили против храма на воде

В Екатеринбурге сегодня, 23 февраля, прошла акция против строительства храма в акватории городского пруда. Она собрала несколько сотен человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акция не была согласована с властями, так как не подпадает под законодательство о публичных мероприятиях. У пришедших спасти городской пруд от застройки не было ни плакатов, ни флагов. Полиция не препятствовала мероприятию.

Как говорится в официальной группе «Комитет городского пруда» в социальной сети Facebook, всего акция собрала около 300 человек. При этом в разных источниках количество собравшихся называют и меньшее — порядка 150 человек. Решившие поддержать данную акцию собрались возле беседки около дома Севастьянова и прошли по набережной пруда.