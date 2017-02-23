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20:37 (мск), источник: Крым Press

В Симферополе все еще пытаются торговать «Боярышником»

Временный запрет на торговлю лосьонами действует. В крымской столице выявлены нарушения временного запрета розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией.

Источник: РИА "Новости"

Итоги последних проверок и комплексного мониторинга: в Симферополе все еще пытаются торговать «Боярышником» и прочими «лосьонами». 22 февраля в ходе проведения рабочей группой мониторинга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет установления нарушений временного запрета сроком на 60 суток розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, выявлены факты реализации в торговой розничной сети спиртсодержащей непищевой продукции с объемной долей этилового спирта 60% и 68% соответственно.

Специалистом территориального отдела по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю в присутствии представителя администрации г. Симферополя составлен Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, а также Протокол ареста товаров, — сообщили в администрации Симферополя. Хозяин магазина-нарушителя однозначно заплатит штраф.

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