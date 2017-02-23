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22:41 (мск), источник: РИА Новости

Упитанные амурские тигры разбили шпионивший за ними квадрокоптер

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Видео, на котором запечатлена погоня амурских тигров за дроном, набирает популярность в сети.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на северо-востоке Китая в национальном парке Хэндаохэцзы.

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Тигры заметили, что за ними следит дрон, и начали охоту на летательный аппарат. В конце концов одному из животных удалось сбить квадрокоптер.

В начале февраля фотоснимки перекормленных тигров из парка Хэндаохэцзы вызвали бурную реакцию в сети.

Пользователи упрекали владельцев заповедника в невнимательном отношении к питомцам и требовали введения «диетического режима питания» для тигров.

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