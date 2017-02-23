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21:18 (мск), источник: Kazinform

Туман и гололед ожидаются 24 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки. Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

Источник: Kazinform

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях, ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается местами туман.

В Алматинской области ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 18−23, порывы 29 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами туман, гололед, в отдельных районах Атырауской, Западно-Казахстанской областей усилится ветер 15−20 м/с.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.

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