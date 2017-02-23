Туман и гололед ожидаются 24 февраля в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки. Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки. Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской,
В Алматинской области ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 18−23, порывы 29 м/с.
В Атырауской,
В Жамбылской,
В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.