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22:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В ночь на 23 февраля поймали 42 пьяных водителя

В Челябинске подвели итоги операции «Ночь».

За руль — «на стакане». Накануне праздника защитников Отечества челябинские полицейские поймали 42 водителя, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Таковы итоги профилактического мероприятия «Ночь», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

За нарушение правил дорожного движения привлечены к административной ответственности 787 граждан. 15 водителей не имели водительских удостоверений.

Также в ночь на 23 февраля было раскрыто 41 преступление. В Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, доставлено 30 подвыпивших горожан.

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