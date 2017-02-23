Актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве

«Он в больнице, но уже чувствует себя хорошо, и я надеюсь, что скоро он будет дома», — сказала супруга актера.

Артист Алексей Баталов в роли Гусева в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года».

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».