Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
22:01 (мск), источник: РИА Новости

Актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов госпитализирован в московскую больницу, но уже чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости его супруга Гитана Леонтенко.

Источник: РИА Новости
Персона
Алексей Баталов

«Он в больнице, но уже чувствует себя хорошо, и я надеюсь, что скоро он будет дома», — сказала супруга актера.

Артист Алексей Баталов в роли Гусева в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года».

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Генсек ОБСЕ прокомментировал признание Россией документов ДНР и ЛНР
Корабли ВМФ к берегам Сирии отправил лично Путин
Северная Корея обиделась на некую страну
Россиянин выиграл серебряную медаль на ЧМ по лыжным гонкам
Глава ЕК не увидел перспектив расширения Евросоюза до 2020 года
Одесский прокурор рассказал, где находится похищенный депутат
Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина
На химическом заводе в Узбекистане прогремел взрыв
Спорт
ЦСКА — «Йокерит»: Андронов спас армейский праздник Во втором матче серии Кубка Гагарина ЦСКА снова переиграл "Йокерит", на этот раз - в овертайме
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь