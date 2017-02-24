Американский журналист опубликовал компромат на CNN

Опубликованные аудио фрагменты были тайно сделаны анонимным источником О’Кифа в штаб-квартире телеканала в Атланте в 2009 году. Одна из частей записей показывает, что CNN искажал данные опроса.
«Мы не знаем всего, что записано на этих аудио. Мы прослушали лишь некоторую их часть», — заявил накануне О’Киф. Он также не объяснил, с чем связана такая длительная задержка компромата, добавив, что источники связались с ним совсем недавно.
На сайте активиста говорится, что в его распоряжении имеется еще более 100 часов аудиозаписей. Project Veritas также предложил награду в размере десяти тысяч долларов тому, кто предоставит информацию, разоблачающую недобросовестность СМИ.
«Мы будем продолжать делать своего рода новую эру журналистики, которой характерен слив информации в стиле WikiLeaks», — заявил О’Киф.
Агентство отмечает, что CNN отказался от комментариев.
В своем микроблоге О’Киф сообщил, что опубликованная информация дошла до президента США Дональда Трампа.
«Только что получил подтверждение, что Дональд Трамп видел и слышал о публикации Project Veritas. Он сказал, что это круто!», — написал он в Twitter.