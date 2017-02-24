Американский журналист опубликовал компромат на CNN

Опубликованные аудио фрагменты были тайно сделаны анонимным источником О’Кифа в штаб-квартире телеканала в Атланте в 2009 году. Одна из частей записей показывает, что CNN искажал данные опроса.

«Мы не знаем всего, что записано на этих аудио. Мы прослушали лишь некоторую их часть», — заявил накануне О’Киф. Он также не объяснил, с чем связана такая длительная задержка компромата, добавив, что источники связались с ним совсем недавно.