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04:09 (мск), источник: РИА Новости

Американский журналист опубликовал компромат на CNN

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американский журналист и консервативный активист Джеймс О’Киф опубликовал 119 часов записей переговоров бывших и настоящих сотрудников телеканала CNN. Записи появились на его сайте Project Veritas. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: РИА "Новости"

Опубликованные аудио фрагменты были тайно сделаны анонимным источником О’Кифа в штаб-квартире телеканала в Атланте в 2009 году. Одна из частей записей показывает, что CNN искажал данные опроса.

«Мы не знаем всего, что записано на этих аудио. Мы прослушали лишь некоторую их часть», — заявил накануне О’Киф. Он также не объяснил, с чем связана такая длительная задержка компромата, добавив, что источники связались с ним совсем недавно.

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На сайте активиста говорится, что в его распоряжении имеется еще более 100 часов аудиозаписей. Project Veritas также предложил награду в размере десяти тысяч долларов тому, кто предоставит информацию, разоблачающую недобросовестность СМИ.

«Мы будем продолжать делать своего рода новую эру журналистики, которой характерен слив информации в стиле WikiLeaks», — заявил О’Киф.

Агентство отмечает, что CNN отказался от комментариев.

В своем микроблоге О’Киф сообщил, что опубликованная информация дошла до президента США Дональда Трампа.

«Только что получил подтверждение, что Дональд Трамп видел и слышал о публикации Project Veritas. Он сказал, что это круто!», — написал он в Twitter.

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