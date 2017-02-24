В Эстонии обнаружен клад эпохи викингов

«Особого внимания заслуживают найденные оловянные подвески. За один раз было найдено два разных вида украшений. Первый, по всей вероятности, был изготовлен на территории Эстонии. Второй тип подвески похож на те, что в свое время делали в Новгороде. Кроме того, в сундуке мы нашли также оловянный элемент кресла», — рассказал археолог из Таллинского университета Маури Киудсоо (Mauri Kiudsoo).

По мнению М. Киудсоо, специфика найденных предметов указывает на то, что клад принадлежал местной мастерице. Женщина могла погибнуть во время одного из внезапных набегов на поселение, и место нахождения сокровищ так и осталось неизвестным.

«Две из найденных подвесок датируются чеканкой времен князя Ярослава. Они имитируют серебряную монету, которая тогда была в обиходе, где на одной стороне было изображение князя, а на другой — родовой знак Рюриковичей. Сегодня известно о наличии всего восьми таких монет во всем мире», — сказал М. Киудсоо.

Для изучения столь ценного клада экспертам впервые понадобилась помощь новейших технологий.