Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
57-летняя Лариса Гузеева разъехалась с мужем - СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Летчик из Приморья получил награду от президента России

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени получил Юрий Плешаков.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 24 февраля, PrimaMedia.

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени получил командир подразделения авиационного спасательного центра МЧС России, дислоцирующегося в Артёме, Юрий Плешаков. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

Орден за отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях Юрию Плешакову вручил вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков прямо на аэродроме Озёрные Ключи в Артёме.

С самого начала разрушительного тайфуна «Лайонрок» Юрий Плешаков на вертолёте Ми-8 выполнял полёты в затопленные территории Приморья.

«Вы доставляли спасателей, энергетиков, медицинских работников, оборудование, гуманитарную помощь, а самое главное, эвакуировали людей из зоны бедствия», — подчеркнул заместитель главы региона, вручая медаль.

Выполняя полёты при сложных метеоусловиях над труднодоступными территориями, Юрий Плешаков и пилоты его авиационного отряда добросовестно выполнили поставленные задачи.

«Передаю Вам слова благодарности от губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и жителей Приморья. Мы гордимся тем, что в нашем крае есть люди, готовые прийти на помощь в любое время», — отметил Евгений Вишняков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захватывающие виды бухты Золотой Рог в фотографиях
Активисты в США обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
IAAF разрешила трем россиянам выступать под нейтральным флагом
Парламент Нидерландов поддержал ассоциацию Украины и ЕС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Сеул призвал включить КНДР в список террористических государств
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров
Спорт
В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь