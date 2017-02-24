Летчик из Приморья получил награду от президента России
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством»
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством»
Владивосток, 24 февраля, PrimaMedia.
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством»
Орден за отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях Юрию Плешакову вручил
С самого начала разрушительного тайфуна «Лайонрок» Юрий Плешаков на вертолёте Ми-8 выполнял полёты в затопленные территории Приморья.
«Вы доставляли спасателей, энергетиков, медицинских работников, оборудование, гуманитарную помощь, а самое главное, эвакуировали людей из зоны бедствия», — подчеркнул заместитель главы региона, вручая медаль.
Выполняя полёты при сложных метеоусловиях над труднодоступными территориями, Юрий Плешаков и пилоты его авиационного отряда добросовестно выполнили поставленные задачи.
«Передаю Вам слова благодарности от губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и жителей Приморья. Мы гордимся тем, что в нашем крае есть люди, готовые прийти на помощь в любое время», — отметил Евгений Вишняков.