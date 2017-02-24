Летчик из Приморья получил награду от президента России

Владивосток, 24 февраля, PrimaMedia.

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени получил командир подразделения авиационного спасательного центра МЧС России, дислоцирующегося в Артёме, Юрий Плешаков. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

Орден за отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях Юрию Плешакову вручил вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков прямо на аэродроме Озёрные Ключи в Артёме.

С самого начала разрушительного тайфуна «Лайонрок» Юрий Плешаков на вертолёте Ми-8 выполнял полёты в затопленные территории Приморья.

«Вы доставляли спасателей, энергетиков, медицинских работников, оборудование, гуманитарную помощь, а самое главное, эвакуировали людей из зоны бедствия», — подчеркнул заместитель главы региона, вручая медаль.

Выполняя полёты при сложных метеоусловиях над труднодоступными территориями, Юрий Плешаков и пилоты его авиационного отряда добросовестно выполнили поставленные задачи.

«Передаю Вам слова благодарности от губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и жителей Приморья. Мы гордимся тем, что в нашем крае есть люди, готовые прийти на помощь в любое время», — отметил Евгений Вишняков.