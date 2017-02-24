Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
07:54 (мск), источник: 365info.kz

Генпрокуратура и МВД внедряют прозрачные кабинеты для допросов

Во избежание пыток подозреваемых Генеральная прокуратура предлагает делать комнаты для допросов прозрачными.

Источник: 365info.kz

Подобные кабинеты уже действуют в Астане и Акмолинской области, передает телеканал «Астана». Помещения оснащены камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами.

Читайте также
В Костанайской области рекомендовано уволить 34 полицейских

В ходе 4-го форума тюремной реформы в Генеральной прокуратуре глава ведомства Жакип Асанов выразил обеспокоенность ростом числа фактов пыток, применяемых сотрудниками правоохранительных органов. Генпрокурор отметил, что за последние три года было осуждено 80 сотрудников КУИС. Асанов считает, что эта структура создает условия для пыток: пренебрегает установкой камер, или же допросы проводятся в «слепых зонах».

— Вы создаете условия для всего этого, а потом они думают, что это нормально и все это можно делать? Они нарушают законы, пытают, потому что такая атмосфера. Ничего не записывается, — подчеркнул Жакип Асанов.

По данным Генеральной прокуратуры, только за последние пять лет за применение пыток осуждено 140 должностных лиц. 400 сотрудников правоохранительных органов уволены по отрицательным мотивам.

Ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 100 фактов пыток. До суда доходит не более 2% таких дел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казахстане ожидается волна новых девальвации — экономист
Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
IAAF разрешила трем россиянам выступать под нейтральным флагом
Парламент Нидерландов поддержал ассоциацию Украины и ЕС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Полиция установила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам
В Москве экстренно госпитализировали актера Алексея Баталова
Спорт
Лига Европы: «Зенит» захлопнул окно в Европу Петербургский клуб пропустил гол от "Андерлехта" в концовке матча и покинул Лигу Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь