Генпрокуратура и МВД внедряют прозрачные кабинеты для допросов

В ходе 4-го форума тюремной реформы в Генеральной прокуратуре глава ведомства Жакип Асанов выразил обеспокоенность ростом числа фактов пыток, применяемых сотрудниками правоохранительных органов. Генпрокурор отметил, что за последние три года было осуждено 80 сотрудников КУИС. Асанов считает, что эта структура создает условия для пыток: пренебрегает установкой камер, или же допросы проводятся в «слепых зонах».

— Вы создаете условия для всего этого, а потом они думают, что это нормально и все это можно делать? Они нарушают законы, пытают, потому что такая атмосфера. Ничего не записывается, — подчеркнул Жакип Асанов.

По данным Генеральной прокуратуры, только за последние пять лет за применение пыток осуждено 140 должностных лиц. 400 сотрудников правоохранительных органов уволены по отрицательным мотивам.



Ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 100 фактов пыток. До суда доходит не более 2% таких дел.