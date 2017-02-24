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11:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Детский технопарк «Кваториум» планируют открыть в Иркутске в 2017 году

Сейчас Минимущество региона ищет помещение для создания технопарка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Первые два отделения детского технопарка «Кваториум» планируют открыть на территории Иркутска в 2017 году. Сейчас ведется поиск помещения в 1 тысячу кв. метров, на котором будет размещен технопарк, среди имущества министерства образования Иркутской области, фонда имущества региона, администрации города и частных компаний. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

По словам министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, в целом определены шесть направлений развития детского технопарка: Биоквантум, IT-квантум, Геоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум, Лазер-квантум, из них четыре направления станут основными.

«Кванториум должен стать стартовой площадкой для знакомства с современными техническими профессиями, где дети смогут получить опыт работы на передовом технологическом оборудовании. В перспективе это даст им возможность сотрудничества с высокотехнологичными производствами. Мы сейчас делаем первые шаги по созданию технопарка, но в 2018 году должны показать, что можем претендовать на участие в конкурсе на выделение субсидии из федерального бюджета на его развитие», — отметил губернатор региона Сергей Левченко.

В настоящее время министерством финансов Иркутской области на создание детского технопарка «Кванториум» в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 90 млн рублей. Эти средства позволят приобрести здание и провести в нем текущий ремонт и в 2017 году открыть два направления, провести подготовительные работы с кадровым составом детского технопарка. Преподаватели будут проходить переподготовку в Иркутске и в Москве. Кроме того, направлены обращения в адрес организаций, которые могут потенциально выступить в качестве бизнес-партнеров детского технопарка.

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