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11:11 (мск), источник: Newslab.ru

«Он нам дверь не открыл»: красноярца возмутил ответ ГИБДД о поисках нарушителя

Красноярец возмутился ответом из ГИБДД о безуспешных поисках нарушителя.

Источник: РИА "Новости"

Житель Красноярска Владислав Власов на своей странице Facebook еще в ноябре прошлого года опубликовал информацию о встреченном на улице нарушителе. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как серебристый автомобиль Mercedes объезжает пробку на ул. Железнодорожников по полосе, предназначенной для встречного движения.

Красноярец остановил свой автомобиль перед нарушителем, заставив его вернуться в свой ряд. «Учитывая, что по направлению движения “патриция” находился оживленный перекрёсток (Железнодорожников-Северная) и его действия несли прямую угрозу жизни как водителей встречных авто, так и ничего не подозревающих пешеходов, я решил немного охладить его пыл. Не пропустил его по встречке и отправил видео с пояснениями в дорожную полицию», — пояснил свои действия мужчина.

На днях Власов получил на электронную почту ответ от ГИБДД, в котором ему сообщалось, что из-за истечения срока давности, который составляет 2 месяца, дело об административной ответственности закрыто. В документе указано, что личность владельца машины была установлена в ходе административного расследования.

«В ходе беседы по телефону данный гражданин неоднократно вызывался в полк ДПС для дачи объяснения, однако в установленное время не прибывал, ссылаясь на занятость. Ему направлялось уведомление о явке в полк ДПС, однако данный гражданин не прибыл. По месту жительства дверь никто не открыл. До настоящего времени опросить данного гражданина на предмет причастности к совершению указанного административного правонарушения не представилось возможным», — пояснили представители ГИБДД.

Такое отношение к нарушителям красноярца сильно возмутило.

«Переводя на русский язык, “водителя мы установили, но он на наши вызовы не приходил, дома он нам дверь не открыл, а тут и административный срок закончился”. Избежать ответственности в Красноярске, оказывается, проще простого — достаточно не приходить на вызовы и не открывать дверь», — заявил Владислав Власов.

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