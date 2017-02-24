Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
8 способов поклеить обои иначе
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Лариса Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровских школьников посвятили в юные армейцы

Мальчикам выдали клубные удостоверения и новую форму.

23 февраля воспитанников ЦПЮФ при ФК «СКА-Хабаровск» посвятили в юные армейцы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Мальчики 2005 года рождения получили право на обслуживания матчей ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ на 2017 год. В церемонии приняли участие первый зампред краевого правительства Аркадий Мкртычев, депутат Закдумы региона Сергей Сокуренко, гендиректор компании «Дальстройиндустрия» Антон Силецкий, руководитель ЦПЮФ ФК «СКА-Хабаровск» Игорь Протасов. Также школьников поддержали родители.

Подросткам вручили клубные удостоверения, форму и памятные подарки. К тому же Аркадий Мкртычев сообщил, что для Центра подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск» планируется приобрести новый автобус.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Форум «Дни самбо на Дальнем Востоке» стартовал в Хабаровске
Активисты в США обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
IAAF разрешила трем россиянам выступать под нейтральным флагом
Парламент Нидерландов поддержал ассоциацию Украины и ЕС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Сеул призвал внести КНДР в список террористических государств
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров
Спорт
В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь