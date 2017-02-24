Хабаровских школьников посвятили в юные армейцы

23 февраля воспитанников ЦПЮФ при ФК «СКА-Хабаровск» посвятили в юные армейцы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Мальчики 2005 года рождения получили право на обслуживания матчей ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ на 2017 год. В церемонии приняли участие первый зампред краевого правительства Аркадий Мкртычев, депутат Закдумы региона Сергей Сокуренко, гендиректор компании «Дальстройиндустрия» Антон Силецкий, руководитель ЦПЮФ ФК «СКА-Хабаровск» Игорь Протасов. Также школьников поддержали родители.

Подросткам вручили клубные удостоверения, форму и памятные подарки. К тому же Аркадий Мкртычев сообщил, что для Центра подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск» планируется приобрести новый автобус.