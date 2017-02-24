Хабаровских школьников посвятили в юные армейцы
Мальчикам выдали клубные удостоверения и новую форму.
Мальчикам выдали клубные удостоверения и новую форму.
23 февраля воспитанников ЦПЮФ при ФК «СКА-Хабаровск» посвятили в юные армейцы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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Подросткам вручили клубные удостоверения, форму и памятные подарки. К тому же Аркадий Мкртычев сообщил, что для Центра подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск» планируется приобрести новый автобус.