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10:10 (мск), источник: ДЕЙТА

МЧС Приморья провели внеплановую проверку в ДВФУ

Как сообщили ИА «Дейта» в МЧС России по Приморскому краю, специалисты государственного пожарного надзора провели внеплановую проверку в ДВФУ.

В ходе мероприятия инспекторы пожарного надзора провели противопожарный инструктаж с должностными лицами общежитий и административных зданий, а также сотрудниками и студентами, проживающими в общежитиях ДВФУ.

По результатам проверки специалистами Госпожарнадзора было организовано собрание с комендантами и работниками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в корпусах университета. На совещании сотрудники МЧС в очередной раз напомнили комендантам о строгом соблюдении правил пожарной безопасности и о персональной ответственности за нарушение требований закона в области пожарной безопасности.

Также специалисты «чрезвычайного» ведомства разъяснили всем присутствующим положения правил противопожарного режима в Российской Федерации, и Федерального закона № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и дали наставления по совершенствованию знаний в области пожарной безопасности и проведения превентивных действий.

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