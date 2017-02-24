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10:12 (мск), источник: ДЕЙТА

В знаменательную дату в роддоме Владивостока появилось 10 малышей

23 февраля в роддоме № 3 отметили рождением 10 малышей. Большинство новорожденных — будущие защитники Отечества, об этом сообщает ИА «Дейта».

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в прошлом году так называемый «мужской» день был интересен тем, что все дети, принятые в учреждении, были девочками. На этот раз праздник запомнится, прежде всего, высокой родовой активностью: в течение суток акушеры помогли появиться на свет 10 младенцам, включая трех девочек и семерых мальчишек.

Трое малышей родились в результате операции «кесарево сечение», причем в двух случаях речь шла о «партнерских» родах. Так, долгожданную дочку вместе с мамой встречал и молодой папа, а вот другая встреча проходила в присутствии бабушки, которая приняла дорогого внука. Столь необычное празднование Дня защитника Отечества, безусловно, запомнится не только этим семьям, но и сотрудникам родильного дома № 3 Владивостока.

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