Память дипломата Виталия Чуркина почтили в Хабаровске
Акцию провели представители молодежного движения.
Акцию провели представители молодежного движения.
Цветы к портрету дипломата Виталия Чуркина возложили хабаровские активисты. Память постпреда РФ при ООН почтили свыше 20 молодых людей. Акцию провели 23 февраля в 14:00 возле кинотеатра «Гигант», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
«Мы не случайно выбрали именно дату 23 февраля для проведения акции, ведь Виталий Чуркин был действительно защитником своего Отечества, нашей Родины, он ежедневно сражался на невидимом, но таком важном фронте — на мировой арене, отстаивая стратегические цели и национальные интересы России», — отметил руководитель Хабаровского молодежного общественного движения «Мой край» Никита Яровенко.
Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался в