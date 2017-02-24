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11:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мощи святого преподобного Илии Муромского доставили в Красноярск

Приложиться к святыне могут все желающие.

Ковчег с частицей мощей святого преподобного Илии Муромского, Печерского будет находиться в Красноярске три месяца. Первым его принял Покровский кафедральный собор. В этой церкви поклониться мощам можно будет до 26 февраля. В краевой столице к мощам можно будет так же приложиться в храме Рождества Христова, Свято-Троицком соборе, Михаило-Архангельской церкви, Александро-Невском войсковом казачьем храме.

Затем ковчег будет выставлен в разных храмах, расположенных на территории Красноярского края. Святыню доставят в церкви, расположенные в поселках Березовка, Элита, Кедровый, селах Частоостровское, Атаманово, деревне Бугачево, Дивногорске, Сосновоборске.

Отметим, что ковчег с частицей мощей святого преподобного Илии Муромского хранится в Антониевых (Ближних) пещерах Киево-Печерской лавры.

Отметим, что Красноярский край в числе прочих почитает имя преподобного инока. В красноярском Гвардейском парке почти достроен храм-часовня в честь прп. Илии Муромского в память о сотрудниках ФСБ России, погибших на Северном Кавказе. Имя Ильи Муромца носят общественно-патриотическое движение в Красноярске, военно-спортивный клуб в Балахте и спортклуб в Курагино. В Ермаковском существует одноименная казачья дружина.

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