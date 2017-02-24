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11:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новую певчую птицу заметили на Таганае

Пернатые подпускают людей близко к себе.

Стайку урагусов — небольших певчих птиц — впервые заметили в пойме Тесьминского водохранилища на территории НП «Таганай», сообщают в пресс-службе национального парка.

Пернатых, которые обитают в центральной и восточной Японии, Китае, Монголии, Казахстане, Кыргызстане и части России, часто называют длиннохвостой чечевицей или длиннохвостым снегирём. У птиц розовые голова и брюшко и чёрно-белые хвост и крылья.

«Урагусы питаются семенами полыни и репейника, на кустах этих растений я и заметила стайку из 8−10 особей. В поедании семян они составят конкуренцию таганайским щеглам. Людей эти птицы почти не боятся, подпускают близко к себе, но очень быстро перемещаются», — рассказала сотрудница научного отдела НП «Таганай» Марина Середа.

Добавим, что урагусы стали 185-м видом птиц, отмеченным на территории национального парка. Специалисты не исключают, что пернатые могут остаться здесь для гнездования.

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