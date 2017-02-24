Омичей предупреждают о возможном сходе снега с крыш

МЧС России по Омской области предупреждает горожан о возможности схода снега с крыш зданий. Со скорым приходом весны и потеплением на улицах города такие ситуации будут происходить все чаще. Омичам советуют обходить фасады домов, не подходить близко к стенам зданий и не гулять под балконами.

Из сообщения на сайте ГУ МЧС России по Омской области:

— Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Отметим, что омичи уже делятся своими переживаниями о сходе снега с крыш в соцсетях. Так, глыба льда накануне рухнула с дома № 11 по улице 2-я Челюскинцев, а на улице Пригородной с крыши дома № 3 опасно свисает снежная масса. К счастью, на данный момент от схода снега и наледи никто не пострадал.