В Молдове и Румынии влюбленные отмечают праздник любви «Драгобете»
Сегодня в Молдове и Румынии влюбленные отмечают праздник Драгобете, аналог Дня святого Валентина.
Сегодня в Молдове и Румынии влюбленные отмечают праздник Драгобете, аналог Дня святого Валентина.
В мифологии даков Драгобете — бог любви, как древнегреческий Эрос или древнеримский Купидон.
По легенде, он был сыном Бабы Докии и венчал птиц и зверей на небесах. Считается, что юноша и девушка, которые встретятся 24 февраля, обязательно полюбят друг друга.
В былые времена в этот день молодежь облачалась в праздничные одежды и отправлялась в лес за первыми цветами, которые ставили у икон, а также использовали, чтобы приворожить возлюбленных.
В селах на Драгобете гуляли помолвки. Этот праздник символизирует достаток, покой, любовь и благополучие, а также знаменует приход весны.