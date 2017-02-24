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08:42 (мск), источник: Publika.md

В Молдове и Румынии влюбленные отмечают праздник любви «Драгобете»

Сегодня в Молдове и Румынии влюбленные отмечают праздник Драгобете, аналог Дня святого Валентина.

Источник: Publika.md

В мифологии даков Драгобете — бог любви, как древнегреческий Эрос или древнеримский Купидон.

По легенде, он был сыном Бабы Докии и венчал птиц и зверей на небесах. Считается, что юноша и девушка, которые встретятся 24 февраля, обязательно полюбят друг друга.

В былые времена в этот день молодежь облачалась в праздничные одежды и отправлялась в лес за первыми цветами, которые ставили у икон, а также использовали, чтобы приворожить возлюбленных.

В селах на Драгобете гуляли помолвки. Этот праздник символизирует достаток, покой, любовь и благополучие, а также знаменует приход весны.

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