Масленицу отметят во Владивостоке
Администрация Владивостока приглашает на масленичные мероприятия всех желающих, вход свободный.
Администрация Владивостока приглашает на масленичные мероприятия всех желающих, вход свободный.
Традиционными русскими забавами, свежеиспечёнными блинами и народными гуляниями отметят Масленицу во Владивостоке. Мероприятия состоятся 25 и 26 февраля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Первое тематическое мероприятие состоится 25 февраля в 14.00 в микрорайоне Снеговая Падь на открытой площадке между домами 9 — 19 по ул. Анны Щетининой. Здесь пройдёт выступление творческих коллективов «Горлица», «Улыбка», «Рябинушка». Также в программе — народные игры, молодецкие забавы, весёлые хороводы и сжигание чучела Масленицы.
Городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт» пройдёт в амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля в 13.00 горожан ждёт театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната,
Также в этот день в 14.00 на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103) начнётся концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы.
Администрация Владивостока приглашает на масленичные мероприятия всех желающих, вход свободный.