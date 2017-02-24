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10:04 (мск), источник: Вести Приморье

Приморские девушки могут принять участие в конкурсе «Студентка России»

Стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе грации, спорта и творчества «Студентка России», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на www.primorsky.ru.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, соревнование самых красивых и талантливых девушек страны пройдет с 23 по 27 апреля в Новосибирске. Заявки ан участие принимаются до 16 апреля 2017 года.

«В мероприятии могут принять участие студентки всех форм обучения и аспирантки вузов и профессиональных образовательных», — рассказали специалисты.

Заполненную анкету необходимо направить по электронной почте: studentkarissii@yandex.ru. Уточнить подробности о конкурсе можно по телефону: +7 913 935 45 46 (Анна).

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