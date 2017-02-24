Прощай, зима: в Челябинске ломают ледовый городок
В городе начали устанавливаться плюсовые температуры.
В городе начали устанавливаться плюсовые температуры.
В Челябинске 24 февраля начали демонтировать ледовый городок на площади Революции, передает с места события корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В городе днем установились плюсовые температуры и несмотря на то, что ледовый городок еще
Напомним, глава Челябинска Евгений Тефтелев ранее заявлял, что ледяные горки исчезнут с главной площади в конце недели. В воскресенье, 26 февраля, синоптики прогнозируют потепление до +5.