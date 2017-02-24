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11:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Прощай, зима: в Челябинске ломают ледовый городок

В городе начали устанавливаться плюсовые температуры.

В Челябинске 24 февраля начали демонтировать ледовый городок на площади Революции, передает с места события корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В городе днем установились плюсовые температуры и несмотря на то, что ледовый городок еще какое-то время мог бы порадовать малышню, его начали убирать в масленичную неделю в целях безопасности.

Напомним, глава Челябинска Евгений Тефтелев ранее заявлял, что ледяные горки исчезнут с главной площади в конце недели. В воскресенье, 26 февраля, синоптики прогнозируют потепление до +5.

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