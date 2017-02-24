Движение транспорта по улице Карла Либкнехта в Иркутске будет ограничено до 26 февраля

Проезд по улице Карла Либкнехта в районе дома № 4 в Иркутске будет ограничен до 26 февраля. Это связано с проведением аварийных работ на электрических сетях. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

«Ремонт будут производить на территории двора, на проезжей части поместили специализированную технику, препятствующую свободному движению по одной из полос», — отметили в пресс-службе.

Напомним, с 20 февраля по 19 апреля движение транспорта в Затоне по улице Иркутная будет частично ограничено, при этом оно останется двусторонним. На участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с улицей Набережная Иркута будет производиться ремонт тепловых сетей по полосе движения из центра в Ленинский округ.