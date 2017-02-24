Имя третьему самолету малой авиации в Приморье дадут жители края

Приморцы могут направить свой вариант имени для воздушного судна в дополнение к тем, что уже представили ученые Приморья.

Напомним, что Приморское краевое отделение Русского географического общества — Общество изучения Амурского края предложило дать самолету имя одного из восьми известных путешественников, исследователей Приморья и Дальнего Востока: Семена Дежнева, Анны Щетининой, Федора Буссе, Михаила Венюкова, Михаила Жданко, Алексея Окладникова, Ивана Надарова, Алексея Будищева или Фридольфа Гека.

Направить свой вариант имени с коротким описанием заслуг заявленного деятеля можно на адрес электронной почты: veka_ea@primorsky.ruс пометкой «ИМЯ САМОЛЕТУ».

На сегодняшний день помимо уже заявленных имен жители Приморья прислали письма с именами Александра Фадеева, писателя, посвятившего ряд своих произведений Уссурийскому краю, а также Петра Казакевича, русского адмирала, исследователя Дальнего Востока.

Напомним, что имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали жители края. В голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Название нанесены на борт каждого самолета на русском и английском языках.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что еще одно воздушное судно приобретено на благо приморцев, поэтому снова предложил им подключиться к этому традиционному в малой авиации мероприятию.

«Считаю, каждому было бы приятно внести свой вклад в развитие малой авиации в регионе — например, принять участие в выборе имени самолету. Не зря ведь говорят, как самолет назовешь, так он и полетит. Уже представленный экспертами список имен пусть жители края дополнят, а затем путем голосования выберем самый интересный вариант», — заявил Губернатор.

Сбор вариантов продолжается до 2 марта включительно. Далее на официальном сайте Администрации Приморья будет объявлено публичное голосование.