В десяти школах Молдовы появятся уроки дзюдо

Министерство образования и министерство молодежи и спорта дали положительную оценку инициативе Европейской федерации дзюдо.

Дзюдо можно будет заниматься по желанию, они не станут альтернативой для уроков физкультуры.

«В зависимости от географической зоны, есть интерес к тому или иному виду спорта. Учитывая это, мы можем сделать уроки физкультуры более привлекательными для молодого поколения», — заявил министр молодежи и спорта Виктор Зубку.

Проект будет финансироваться Международной федерацией дзюдо, которая предоставит оборудование и экипировку.