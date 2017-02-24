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09:45 (мск), источник: Publika.md

В десяти школах Молдовы появятся уроки дзюдо

В десяти общеобразовательных школах Молдовы появятся уроки по дзюдо.

Источник: Publika.md

Министерство образования и министерство молодежи и спорта дали положительную оценку инициативе Европейской федерации дзюдо.

Дзюдо можно будет заниматься по желанию, они не станут альтернативой для уроков физкультуры.

«В зависимости от географической зоны, есть интерес к тому или иному виду спорта. Учитывая это, мы можем сделать уроки физкультуры более привлекательными для молодого поколения», — заявил министр молодежи и спорта Виктор Зубку.

Проект будет финансироваться Международной федерацией дзюдо, которая предоставит оборудование и экипировку.

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