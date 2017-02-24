В десяти школах Молдовы появятся уроки дзюдо
В десяти общеобразовательных школах Молдовы появятся уроки по дзюдо.
В десяти общеобразовательных школах Молдовы появятся уроки по дзюдо.
Министерство образования и министерство молодежи и спорта дали положительную оценку инициативе Европейской федерации дзюдо.
Дзюдо можно будет заниматься по желанию, они не станут альтернативой для уроков физкультуры.
«В зависимости от географической зоны, есть интерес к тому или иному виду спорта. Учитывая это, мы можем сделать уроки физкультуры более привлекательными для молодого поколения», — заявил министр молодежи и спорта Виктор Зубку.
Проект будет финансироваться Международной федерацией дзюдо, которая предоставит оборудование и экипировку.