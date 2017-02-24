Приморцы пробегут ледовый полумарафон

По информации департамента физкультуры и спорта Приморского края, в ледовом полумарафоне 25 февраля в бухте Новик смогут принять участие взрослые и дети от 6 лет.

«На выбор предоставляются три дистанции — пять километров, 10 и 21,1 километр. Для детей будет открыта дистанция 500 метров. Специальная система хронометража позволит судьям отслеживать показатели спортсменов», — отметили специалисты.

Свое участие в забеге уже подтвердили марафонцы из Японии, Китая и Кореи, также ожидаются спортсмены из других стран мира.

Безопасность участников обеспечат сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, велопатруль и волонтеры. Через каждые пять километров будут организованы пункты питания и обогрева.

Кроме того, для участников и болельщиков на ледяной площадке будут работать анимационные программы, пройдут выступления творческих коллективов.

Напомним, международный Ледовый полумарафон впервые состоялся в Приморье в 2016 году. В нем приняли участие бегуны из 15 регионов России, а также спортсмены из Нидерландов, США, Китая, Японии и Кореи. Главным иностранным гостем стал ультрамарафонец француз Фредерик Симон.