Обладателем 1500-го хабаровского гектара стал житель Тульской области
Зарегистрировано более 9 тысяч заявок на получение бесплатного участка земли.
Зарегистрировано более 9 тысяч заявок на получение бесплатного участка земли.
Житель Тульской области стал обладателем 1500-го по счету дальневосточного гектара, выданного в Хабаровском крае. Он же стал первым получателем бесплатной земли, проживающим не в ДФО, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Всего на сегодняшний день зарегистрировано 9 364 заявки. Из них 3134 заявки — с момента начала реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре. Вот в Хабаровском крае появился первый житель западного региона, из Тульской области, который взял землю в Амурском районе», — сообщил начальник отдела координации работ и реализации отдела распределения бесплатных земель правительства Хабаровского края Андрей Примак.
По словам чиновника, среди обратившихся за выделением земли есть жители Москвы, Московской области,
Как сообщало ИА REGNUM, основной проблемой для желающих получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке является плохая работа Федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Система часто дает сбои. В частности, совсем недавно ФИС «На Дальний Восток» предлагала всем желающим земельные участки на территории сопредельного государства — Японии. Ранее имели место случаи, когда соискатели дальневосточных земель видели в системе предложения на территории Китая и даже Турции.