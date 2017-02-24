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09:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Обладателем 1500-го хабаровского гектара стал житель Тульской области

Зарегистрировано более 9 тысяч заявок на получение бесплатного участка земли.

Источник: Reuters

Житель Тульской области стал обладателем 1500-го по счету дальневосточного гектара, выданного в Хабаровском крае. Он же стал первым получателем бесплатной земли, проживающим не в ДФО, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Всего на сегодняшний день зарегистрировано 9 364 заявки. Из них 3134 заявки — с момента начала реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре. Вот в Хабаровском крае появился первый житель западного региона, из Тульской области, который взял землю в Амурском районе», — сообщил начальник отдела координации работ и реализации отдела распределения бесплатных земель правительства Хабаровского края Андрей Примак.

По словам чиновника, среди обратившихся за выделением земли есть жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Крыма и других регионов РФ. Особенным спросом пользуются Хабаровский, Амурский, Ульчский, Советско-Гаванский районы и район имени Лазо.

Как сообщало ИА REGNUM, основной проблемой для желающих получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке является плохая работа Федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Система часто дает сбои. В частности, совсем недавно ФИС «На Дальний Восток» предлагала всем желающим земельные участки на территории сопредельного государства — Японии. Ранее имели место случаи, когда соискатели дальневосточных земель видели в системе предложения на территории Китая и даже Турции.

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