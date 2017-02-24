В Башкирии отметили нашествие снегирей
В городе Ишимбае в этом году местные жители и гости отметили небывалое ранее нашествие снегирей.
В городе Ишимбае в этом году местные жители и гости отметили небывалое ранее нашествие снегирей.
Об этом сообщается в группе «Новости Салавата — Газета «Выбор».
На фото видна огромная стая красногрудых птиц, буквально осадившая снежный сугроб.
А в Стерлитамаке и ряде других городов республики горожане стали отмечать иную природную аномалию. Невесть откуда взявшиеся божьи коровки стали просыпаться задолго до весны и пробовать летать.
Более или менее приемлемого объяснения этим фактам пока не нашлось.