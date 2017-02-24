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11:37 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии отметили нашествие снегирей

В городе Ишимбае в этом году местные жители и гости отметили небывалое ранее нашествие снегирей.

Об этом сообщается в группе «Новости Салавата — Газета «Выбор».

На фото видна огромная стая красногрудых птиц, буквально осадившая снежный сугроб.

А в Стерлитамаке и ряде других городов республики горожане стали отмечать иную природную аномалию. Невесть откуда взявшиеся божьи коровки стали просыпаться задолго до весны и пробовать летать.

Более или менее приемлемого объяснения этим фактам пока не нашлось.

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