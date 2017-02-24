Порывистый ветер и мокрый снег ждут волгоградцев в ближайшие дни
Волгоградские синоптики обещают дождь, температура воздуха днем +5…+7ºС. Ветер
Волгоградские синоптики обещают дождь, температура воздуха днем +5…+7ºС. Ветер
25 февраля специалисты Волгоградского ЦГМС обещают небольшой дождь. Порывистый ветер до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+5ºС, днем +9…+11ºС.
26 февраля ночью — дождь, переходящий в снег, днем также пойдет мокрый снег. Ситуацию дополнит порывистый ветер до 16 метров в секунду, температура воздуха ночью −1…−3ºС, днем около 0ºС.