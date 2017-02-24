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11:38 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Новая зеленая зона появится в Краснодаре рядом с бальнеолечебницей на улице Герцена

Краснодар, 24 февраля, KrasnodarMedia. Новую концепцию развития территории по ул. им. Герцена, 265/2, граничащей с Краснодарской бальнеолечебницей, глава Краснодара Евгений Первышов обсудил на встрече с собственником земельного участка — Ангелиной Емцевой.

Ангелина Емцева показала главе города новый проект освоения земельного участка. Здесь планируется создать гостиничный комплекс с зеленой зоной. По словам собственника, предстоит полная реконструкция существующего корпуса, при этом этажность здания увеличиваться не будет, а на остальной части участка будет «разбита» зеленая зона и выполнено комплексное благоустройство. Таким образом, большую часть участка займут зеленые насаждения с пешеходными дорожками и элементами ландшафтного дизайна, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— В соответствии с требованиями комплексного развития города, любая новая застройка внутри уже сложившейся должна вестись с учетом приоритетов прилегающих кварталов и возможностей существующей инфраструктуры, другими словами — в интересах города и жителей. Это — моя принципиальная позиция и задача, которую ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Знаю, раньше были планы по возведению на вашем участке многоэтажных жилых домов. Но эта концепция неприемлема. Сегодня мне бы хотелось понимать возможности развития данной территории, — сказал Евгений Первышов.

Ситуацию с земельным участком площадью 1,1 га по ул. Герцена, 265/2 рядом с бальнеолечебницей Евгений Первышов и собственник участка Ангелина Емцева обсудили на месте. В настоящее время он огорожен металлопрофилем. На территории расположено неэксплуатирующееся четырехэтажное строение, есть немногочисленные зеленые насаждения, частично она используется под парковку.

По планам собственника, большую часть участка займут зеленые насаждения с пешеходными дорожками и элементами ландшафтного дизайна.

Евгений Первышов отметил, что в таком виде проект имеет право на жизнь, а с учетом создания общедоступной зеленой зоны он может стать украшением всего района. При этом глава города добавил, что все дальнейшие шаги по проведению каких-либо работ на участке по ул. им. Герцена, 265/2 должны быть согласованы и подкреплены необходимой разрешительной документацией. По словам Ангелины Емцевой, реализовать проект планируется в течение ближайших двух лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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