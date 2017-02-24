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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Права блогера Лапшина в Азербайджане защитит адвокат Чернин

БАКУ, 24 фев — РИА Новости Новости, Вугар Гасанов. Российско-израильский блогер Александр Лапшин, находящийся под следствием в бакинском СИЗО, встретился со своим новым адвокатом, его права будет защищать адвокат Эдуард Чернин.

Источник: РИА Новости

В конце 2016 года Лапшин, имеющий гражданство РФ и Израиля, был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

«Да, я являюсь новым адвокатом Александра Лапшина, со мной подписан договор. Я уже встретился со своим подзащитным», — сказал по телефону РИА Новости адвокат Чернин.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 5 лет соответственно.

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