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10:35 (мск), источник: ТАСС

Хаяо Миядзаки работает над новым полнометражным анимационным фильмом

Продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки заявил, что мультипликатор уже показывал ему наброски нового аниме.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 24 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Известный японский мультипликатор Хаяо Миядзаки собирается снять новый полнометражный анимационный фильм. Как сообщило агентство Киодо, об этом рассказал продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки на одном из мероприятий в Лос-Анджелесе.

«Он изо всех сил трудится сейчас в Токио», — сказал Судзуки. Он также отметил, что Миядзаки, с которым они долгое время работали вместе, показывал ему наброски нового аниме.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры. «Я много раз говорил об этом, но теперь я действительно ухожу. Моя эпоха в анимации завершена», — сказал он тогда на пресс- конференции в Токио. Между тем президент Ghibli Кодзи Хосино в том же году заявил в Венеции, где на 70-м Венецианском кинофестивале была представлена последняя работа Миядзаки «Ветер крепчает» (Kaze tachinu, 2013), что режиссер больше не будет снимать полнометражные фильмы.

Летом 2015 года также стало известно, что популярный мультипликатор в течение трех лет намерен завершить работу над анимационной короткометражкой, которая должна быть создана исключительно при помощи компьютерной графики.

В основу сюжета ляжет незамысловатая история про гусеницу по имени Боро — она живет в городе и перебирается с одного дерева на другое.

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