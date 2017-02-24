Хаяо Миядзаки работает над новым полнометражным анимационным фильмом
Продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки заявил, что мультипликатор уже показывал ему наброски нового аниме.
Продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки заявил, что мультипликатор уже показывал ему наброски нового аниме.
ТОКИО, 24 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Известный японский мультипликатор Хаяо Миядзаки собирается снять новый полнометражный анимационный фильм. Как сообщило агентство Киодо, об этом рассказал продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки на одном из мероприятий в
«Он изо всех сил трудится сейчас в Токио», — сказал Судзуки. Он также отметил, что Миядзаки, с которым они долгое время работали вместе, показывал ему наброски нового аниме.
В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры. «Я много раз говорил об этом, но теперь я действительно ухожу. Моя эпоха в анимации завершена», — сказал он тогда на пресс- конференции в Токио. Между тем президент Ghibli Кодзи Хосино в том же году заявил в Венеции, где на 70-м Венецианском кинофестивале была представлена последняя работа Миядзаки «Ветер крепчает» (Kaze tachinu, 2013), что режиссер больше не будет снимать полнометражные фильмы.
Летом 2015 года также стало известно, что популярный мультипликатор в течение трех лет намерен завершить работу над анимационной короткометражкой, которая должна быть создана исключительно при помощи компьютерной графики.
В основу сюжета ляжет незамысловатая история про гусеницу по имени Боро — она живет в городе и перебирается с одного дерева на другое.