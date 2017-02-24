Синоптики обещают высокие температуры
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой Noi.md, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой Noi.md, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
В северных районах столбики термометров покажут до +11..+14°C днем и до +2..+5°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до +12..+15°C, а ночью составит +3..+6C°. На юге Молдовы днем ожидается до +13..+16°C днем, ночью будет +4..+7°C.
Ветер — юго-западный, 2-7 м/с, атмосферное давление — низкое.