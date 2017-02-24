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10:14 (мск), источник: Tengrinews

«Прямой взгляд, глаза в глаза»: Казахстанский альпинист рассказал о встрече с Путиным

Встреча состоялась 23 февраля в День защитником Отечества.

Источник: Tengrinews

Казахстанский альпинист Максут Жумаев встретился с президентом России Владимиром Путиным, о трогательном моменте он рассказал в своем Facebook. Встреча состоялась 23 февраля в День защитником Отечества.

«И сегодня у нас, как вы знаете, праздник День защитников Отечества. Позвольте мне также послать самые наилучшие пожелания всему личному составу Ваших Вооруженных сил … Это был прямой взгляд, глаза в глаза, инстинктивно, безусловным рефлексом и с чувством благодарности и гордости… выпрямился, грудь вперед, пятки свел с щелчком. Вот такое знакомство с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он.

Жумаев рассказал, что 23 февраля 2017 года в комнате Государственного Кремлевского Дворца президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями делегаций стран-участниц III зимних Всемирных военных игр.

«Буквально перед отъездом на игры мой статус с старшего команды по скалолазанию был поднят до руководителя Казахстанской делегации со всему сопутствующими должностными обязанностями.

Вечером 22 февраля прибыл в Сочи, утром 23-го убыл в Москву, в 17:00 состоялась встреча. В рамках протокола стоим ждем общаемся про меж себя, рядом со мной стоит девушка Юлия переводчица, я ей шепотом рассказываю про космические корабли над вершинами гималайских гигантов. Почему шепотом, потому что рядом включенный микрофон и нашу беседу мы не планировали сделать достоянием Республики. Президент подошел нордически спокойно «без шума и пыли», начал свою речь. Мое место никто не определял, но волею судеб диспозиция получилась так сказать прямой наводкой. Теперь самое запоминающиеся, все кто мало-мальски знаком с протоколом понимает, что речь о фото и тем более о «сэлфи» планируется заранее. И после официальной части меня внезапно «просит» можно так выразиться один из делегированных генералов сфотографировать его на телефон с министром обороны РФ Сергей Кужугетовичем Шойгу, мне только лишь получилось неловко пожать плечами и сделать несколько фотографий.

Но соль в том, что в момент импровизированной фотосессии президент РФ Владимир Путин вышел лично поприветствовать каждого делегированного генерала и как показалось моим знакомым начать запланировал с меня, НО … я был занят памятным фотографированием. Но внимая наставлениям дорожайшей супруги: «Без фото с Путиным домой не возвращайся», начал строить планы на будущее и таки смог найти момент и обратиться к президенту: «Владимир Владимирович! Вам привет от супруги Ольги!», пожав мою руку с улыбкой президент РФ Владимир Путин ответил: «Спасибо, ее тоже».

Добавим, Максут Жумаев — казахстанский альпинист, покоривший все восьмитысячники мира.

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