Снегопады и туманы придут в Казахстан
На юге республики осадки начнутся с дождя, но по мере понижения температуры перейдут в снег.
На юге республики осадки начнутся с дождя, но по мере понижения температуры перейдут в снег.
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«С Поволжья и юга Каспия начали наступление атмосферные фронты, которые, перемещаясь с запада на восток через территорию Казахстана, вновь вызовут снегопады, гололедные явления, туманы и снежные накаты на дорогах», — отметили в «Казгидромете».
На юге республики при дневной температуре плюс 3−10 градусов осадки начнутся с дождя, но по мере понижения температуры перейдут в снег. Здесь также гололед и туман с ухудшением видимости до 100−500 метров. Температура воздуха