Снегопады и туманы придут в Казахстан

Синоптики рассказали о погоде в выходные дни 25—27 февраля , передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет». Сообщается, что отрог сибирского антициклона в ближайшие сутки еще будет удерживать погоду без осадков в восточной половине Казахстана.

«С Поволжья и юга Каспия начали наступление атмосферные фронты, которые, перемещаясь с запада на восток через территорию Казахстана, вновь вызовут снегопады, гололедные явления, туманы и снежные накаты на дорогах», — отметили в «Казгидромете».