Сияющий праздничный танк построили хабаровчане к Дню защитника Отечества

Хабаровск, 24 февраля, AmurMedia.

Еще один праздничный символ, собранный из машин, появился в Хабаровске. На этот раз автомобилисты поработали над военной тематикой и к Дню защитника Отечества выстроили сияющий яркими огоньками танк, сообщил корр. ИА AmurMedia организатор флеэшмобов в Хабаровске Вячеслав Шемпелев.