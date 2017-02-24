Сияющий праздничный танк построили хабаровчане к Дню защитника Отечества
Следуя доброй традиции, к очередному празднику автолюбители собрали из машин очередной символ (ВИДЕО).
Следуя доброй традиции, к очередному празднику автолюбители собрали из машин очередной символ (ВИДЕО).
Хабаровск, 24 февраля, AmurMedia.
Еще один праздничный символ, собранный из машин, появился в Хабаровске. На этот раз автомобилисты поработали над военной тематикой и к Дню защитника Отечества выстроили сияющий яркими огоньками танк, сообщил корр. ИА AmurMedia организатор флеэшмобов в Хабаровске Вячеслав Шемпелев.
— Это уже четвертая наша работа. Первая, как вы помните, была новогодняя елка. Потом символ 2017 года — Красный Петух и сердце к Дню всех влюбленных. А к 23 февраля мы решили подготовить военный символ — танк. Многие меня спрашиваю «Зачем вы это делаете?». Наверное, затем, чтобы хоть немного раскрасить наши серые будни и объединить людей вокруг