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10:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сияющий праздничный танк построили хабаровчане к Дню защитника Отечества

Следуя доброй традиции, к очередному празднику автолюбители собрали из машин очередной символ (ВИДЕО).

Хабаровск, 24 февраля, AmurMedia.

Еще один праздничный символ, собранный из машин, появился в Хабаровске. На этот раз автомобилисты поработали над военной тематикой и к Дню защитника Отечества выстроили сияющий яркими огоньками танк, сообщил корр. ИА AmurMedia организатор флеэшмобов в Хабаровске Вячеслав Шемпелев.

— Это уже четвертая наша работа. Первая, как вы помните, была новогодняя елка. Потом символ 2017 года — Красный Петух и сердце к Дню всех влюбленных. А к 23 февраля мы решили подготовить военный символ — танк. Многие меня спрашиваю «Зачем вы это делаете?». Наверное, затем, чтобы хоть немного раскрасить наши серые будни и объединить людей вокруг чего-то доброго, подружить их, — рассказал Вячеслав Шемпелев.

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