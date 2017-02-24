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10:48 (мск), источник: Publika.md

Оркестр ВВС США примет участие в фестивале «Мэрцишор»

Оркестр ВВС США готовится к выступлению в Кишиневе. Американские военные музыканты примут участие в Международном фестивале «Мэрцишор».

Источник: Publika.md

Оркестр ВВС США — один из старейших военных музыкальных коллективов. Уже 60 лет он дислоцируется в Германии. За это время музыканты выступали с концертами в странах Европы, Азии и Африки.

Насчитывает коллектив 45 музыкантов. Международный фестиваль «Мэрцишор» откроется в 51 раз. Он продлится с 1 по 10 марта.

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