Оркестр ВВС США примет участие в фестивале «Мэрцишор»

Оркестр ВВС США — один из старейших военных музыкальных коллективов. Уже 60 лет он дислоцируется в Германии. За это время музыканты выступали с концертами в странах Европы, Азии и Африки.

Насчитывает коллектив 45 музыкантов. Международный фестиваль «Мэрцишор» откроется в 51 раз. Он продлится с 1 по 10 марта.