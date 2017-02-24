Оркестр ВВС США примет участие в фестивале «Мэрцишор»
Оркестр ВВС США готовится к выступлению в Кишиневе. Американские военные музыканты примут участие в Международном фестивале «Мэрцишор».
Оркестр ВВС США готовится к выступлению в Кишиневе. Американские военные музыканты примут участие в Международном фестивале «Мэрцишор».
Оркестр ВВС США — один из старейших военных музыкальных коллективов. Уже 60 лет он дислоцируется в Германии. За это время музыканты выступали с концертами в странах Европы, Азии и Африки.
Насчитывает коллектив 45 музыкантов. Международный фестиваль «Мэрцишор» откроется в 51 раз. Он продлится с 1 по 10 марта.