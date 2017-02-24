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11:41 (мск), источник: Моя Планета

Ученые раскрыли тайну убитого в старину пастухами дракона

В научной литературе средневековья и Ренессанса неоднократно встречались описания драконов, якобы реально встречавшихся жителям той эпохи.

Источник: https://vk.com/bestiarumvocabulum

Американские ученые решили всерьез разобраться с одним из таких драконов, подробный отчет о котором был составлен итальянским ученым XVI века.

Чудовище, по словам историков, убили пастухи около Болоньи в 1572 году. Итальянский натуралист Улиссе Альдрованди (1522−1605) — энтомолог, зоолог, врач, основатель одного из первых в Европе ботанических садов — купил труп монстра и выставил его в своем музее, пишет Life.

Профессиональный зоолог из США сразу же увидел, что голова и туловище «дракона» могут принадлежать только змее.

Узкий, раздвоенный на конце язык характерен для змей и некоторых ящериц, но чешуйки на животе — только для змей. Что касается видовой принадлежности, то светлый «воротник» указывает на «родство» дракона и обыкновенного ужа (Natrix natrix). Голова чудища, впрочем, лишена характерного для ужей окраса: вероятно, в результате удара палкой по голове — именно таким способом болонский пастух убил дракона.

Длину существа Альдрованди указывает в два римских локтя, а диаметр — в два поперечника пальца (эта римская мера равнялась 1,8 см). То есть в переводе на наши единицы измерения: 87,4 и 4,3 см — вполне допустимые для ужа параметры.

Желтый цвет глаз и отсутствие острых зубов, о чем пишет Альдрованди, тоже напоминают ужей, и чешуйки на шее и хвосте по форме ближе к чешуйкам ужа, а не гадюки.

Средняя часть тела «раздута» и совершенно не похожа на змеиную. Можно предположить, что таксидермист для достижения этого эффекта чем-то набил живот змеи, но это не так. Скорее всего, к средней части тела ужа присоединили фрагмент другого, не столь узкого животного. На это указывает резкая смена типа чешуек на спине монстра: они крупнее и зеленее, чем чешуйки на шее и хвосте.

Ученые думают, что нижнюю часть брюха ужа не трогали, а вместо спины и живота пришили туловище другого животного.

Наиболее вероятный кандидат — рыба, у которой удалили спинные плавники.

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Если принять приведенные Альдрованди цифры (длина дракона — 87,4 см) и исходить из пропорций рисунка в книге, то длина средней части туловища не превышала 20 см, а ширина — 12,5 см. Натуралист пишет о шести «пальцах» (это 13,1 см). Эти параметры соответствуют нескольким пресноводным рыбам Италии: речному окуню и трем видам из семейства карповых — сазану, золотой рыбке и голавлю.

Альдрованди упоминает отдельные черные и золотые чешуйки, что говорит скорее о золотой рыбке. Другие итальянские рыбы подходящего размера (линь, щука, форель) не годятся: их небольшие чешуйки не соответствуют изображению из книги.

Остались лапы «дракона». На каждой конечности видны четыре тонких пальца без когтей (судя по изгибу, скорее передних, чем задних конечностей). Эти лапы не могут принадлежать ящерицам (у европейских ящериц — или пять, или три пальца). Вроде бы подходят амфибии Европы, но у них нет чешуи, которая отчетливо прописана художником на лапах «дракона». Но вот конечности обыкновенной жабы покрыты бугорками, которые легко можно принять за чешую.

Более того, жаба — единственное земноводное Европы, габариты которого соответствуют рассчитанным Альдрованди пропорциям дракона.

Интересно, что, судя по некоторым косвенным признакам, Альдрованди знал, что перед ним — фальшивка, и оставил в тексте описания обильные намеки на это.

Однако, предполагают современные исследователи, прямо назвать «дракона» подделкой ему могла не позволить политическая ситуация.

Дело в том, что тогдашний папа Григорий XIII был родом из Болоньи. Именно там в день его избрания и был найден монстр.

Тогда в Европе эти чудовища считались символом зла, и дракон должен был стать дурным знамением. Вполне возможно, что «дракона» слепили враги нового папы, стремившиеся очернить его в глазах суеверных итальянцев. Видимо, Альдрованди составил описание таким образом, чтобы не навлечь на себя гнев врагов папы, и в то же время дать понять умным людям, что не поддался обману шарлатанов.

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